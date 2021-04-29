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Сопровождение отряда кораблей ВМФ России рядом с «СП-2» обернулось полным фиаско для Дании

Политика
Сопровождение отряда кораблей ВМФ России рядом с «СП-2» обернулось полным фиаско для Дании
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 апреля. Строительство «Северного потока — 2» стало причиной того, что для ВМС Дании сопровождение отряда кораблей ВМФ России превратилось в «догонялки с препятствиями».

В публикации издания Eurasia Daily говорится, что отряд кораблей Балтийского флота РФ возвращается из дальнего похода. Корвет «Стойкий», танкер «Кола» и буксир «Яков Гребельский» зашли 27 апреля в Балтийское море.

Отмечается, что в проливе Фемарн-Белт датский патрульный корабль Najaden взял на сопровождение российский отряд и более ста миль держался на расстоянии больше двух миль от корвета «Стойкий». Проблемы у датских ВМС начались в районе строительства «СП-2», которое ведет баржа «Фортуна».

Дело в том, что вокруг трубоукладчика установлена охранная зона, и отряд пошел в обход южнее от нее, а патрульный корабль Дании стал обходить зону с севера. Подчеркивается, что Najaden догнал российский корвет только через четыре часа.

Датскому кораблю вскоре совсем пришлось прекратить "догонялки", потому что он приблизился к новой охраняемой зоне, в которой трубоукладчик «Академик Черский» достраивает вторую нитку газопровода. Таким образом, сопровождение отряда кораблей ВМФ РФ обернулось полным фиаско для датчан.

Ранее стало известно, жители Польши раскритиковали ВМС страны за попытки устраивать провокации в районе строительства газопровода «Северный поток — 2».

дания вмф россии сп-2
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