Шойгу вручил премию «Армеец года» десяти победителям в честь 98-летия ЦСКА

Москва, 29 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Центральный спортивный клуб Армии с 98-летием и вручил награды победителям десяти номинаций премии «Армеец года».

Данное мероприятие должно было состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии его проведение было перенесено. Во время церемонии вручения премии Сергей Шойгу поблагодарил ветеранов клуба ЦСКА, которые забрали золото во время Олимпиады.

Глава Минобороны России вручил премию «Армеец года» победителям в десяти различных номинациях. Среди них числятся «Тренер года», «Лучшая команда года», «Спортивная династия», «За преданность Клубу» и другие.

Отмечается, что призером номинации «Хранитель традиции» стал участник Великой Отечественной войны, начальник ЦСКА 1976 - 1982 годов, полковник Иван Кириллович Покусаев.

В это же время стало известно, что в Москве наградили лауреатов премии Росгвардии за научный и творческий вклад.