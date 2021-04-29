Фильм румынского режиссера «Засранка» стал лауреатом 43-го ММКФ

Москва, 29 апреля. Драматический фильм румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка» удостоился главной премии 43-го Московского международного кинофестиваля — «Золотого Святого Георгия».

О присвоении награды сообщил член жюри кинофестиваля, режиссер Карим Айнуз, как сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Картина «Засранка» (#dogpoopgirl) повествует о травле в социальных сетях, обрушившейся на хозяйку собаки, когда животное сходило в туалет в сеульском метро. Зафиксированный на камеры видеонаблюдения эпизод попал в интернет и стал причиной скандала из-за бездействия женщины.

На смотре также был представлен сериал «Контейнер» о суррогатном материнстве. Одну из главных ролей в нем сыграл советский и российский актер театра и кино Филипп Янковский.