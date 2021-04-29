Международные резервы РФ увеличились за неделю на 1%

Москва, 29 апреля. Российские международные резервы за предыдущую неделю, завершившуюся 23 апреля, выросли на 1%, свидетельствуют материалы Центрального банка Российской Федерации.

По данным регулятора, объем международных резервов составляет 589,5 млрд долларов, что на 5,8 млрд больше, чем неделей ранее. Как объяснили в ЦБ, резервы выросли за счет положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и ЦБ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

За 2020 год международные резервы РФ выросли на 7,5%, до 595,8 млрд долларов. Целевым уровнем ЦБ РФ является 500 млрд долларов.

Зампред Банка России Ксения Юдаева ранее заявила, что регулятор в обозримом будущем не планирует пополнять золотой запас. В случае изменения решения ЦБ рынок будет проинформирован, добавила она.