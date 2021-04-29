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Американские биржевые индексы обновили максимумы

Экономика
Американские биржевые индексы обновили максимумы
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 29 апреля. Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг открылись уверенным ростом ключевых индексов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1% до отметки 33 855,64 пункта. Индекс S&P 500 укрепился на 0,55%, установив новый максимум на отметке 4 206,14. Индекс электронной биржи Nasdaq также показал рекордные значения, укрепившись на 1,09% и оказавшись на отметке 14 204,51.

Положительная динамика на рынках связана с хорошей отчетностью компаний по итогам первого квартала, которая подтверждает восстановление экономики после пандемии.

«Мы наблюдаем восстановление экономики с уверенным потреблением на фоне продолжающейся вакцинации населения, что является позитивным фактором», — приводит газета The Wall Street Journal слова инвестиционного аналитика компании Crossmark Global Investments Виктории Фернандес.

Эксперты ранее оценили инфраструктурный план нового президента США Джо Байдена, предполагающий трату 2 млрд долларов из бюджета на стабилизацию экономики в стране.

nasdaq dow jones максимум S&P 500
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