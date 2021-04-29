Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа

Москва, 29 апреля. Россия за 50 лет поставила в Германию более 1 трлн кубометров природного газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на российско-германской сырьевой конференции.

Он напомнил, что Москва и Берлин в 1970 году подписали договор о поставках труб большого диаметра в обмен на газ из СССР. По словам вице-премьера, это позволило заложить перспективную схему сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ». За последние десять лет с момента запуска газопровода «Северный поток» в Германию было экспортировано 400 млрд кубометров газа, добавил Новак.

По его словам, отказ Запада от традиционных источников энергии, таких как нефть и газ, на фоне декарбонизации экономики может привести к нехватке топлива в будущем и фатальным последствиям. В качестве примера Новак привел аварийную остановку энергомощностей в США этой зимой.

«Мы не должны ни в коем случае допустить дефицита энергии, не допустить энергетического коллапса», — заявил вице-премьер.

Он уверен, что традиционные источники энергии будут еще долго востребованы на рынке. По словам Новака, современные технологии позволяют значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу при использовании ископаемого топлива.

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер ранее заявил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России. Именно поэтому Берлин выступает за скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2», подчеркнул политик.