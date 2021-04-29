Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 20:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:44
Экономика
Американские биржевые индексы обновили максимумы
20:44
Весь мир
Локдаун в Турции: почему новые меры Анкары вызвали панику у населения
20:43
Политика
NI: заход катера ВМС США в Черное море чреват риском непреднамеренной военной эскалации
20:42
Экономика
Россияне столкнулись с сокращением скидок при приобретении жилья на стадии котлована
20:41
Общество
Диетолог раскрыл секреты безвредного праздничного стола на Пасху
20:39
Экономика
Доля контрафактных сигарет на российском рынке упала до 10,7%
20:38
Экономика
Объявлены цены на новый премиум-автомобиль Maybach в России
20:36
Общество
Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?
20:35
Общество
Сколько вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян
20:34
Экономика
Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
20:33
Экономика
Компания Skoda показала первые изображения салона новой Fabia
20:31
Общество
Россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках
20:30
Шоу-бизнес
Пропавшая с экранов Неелова поразила поклонников внешним видом
20:30
Общество
Осташко поставил на место киевскую журналистку во время обсуждения «марша вышиванок»
20:30
Политика
Москва не выдвигала особых условий для проведения саммита с США
20:29
Происшествия
Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
20:28
Политика
Захарова заявила о нежелании Польши «растопить» отношения с Россией
20:27
Наука
Микробы из недр Земли оказались способны питаться продуктами извержения вулканов
20:27
Общество
Родителям объяснили, почему важно играть с детьми
20:26
Политика
Белый дом заявил, что не обладает новой информацией о встрече Путина и Байдена
Все новости

Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа

Экономика
Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 29 апреля. Россия за 50 лет поставила в Германию более 1 трлн кубометров природного газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на российско-германской сырьевой конференции.

Он напомнил, что Москва и Берлин в 1970 году подписали договор о поставках труб большого диаметра в обмен на газ из СССР. По словам вице-премьера, это позволило заложить перспективную схему сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ». За последние десять лет с момента запуска газопровода «Северный поток» в Германию было экспортировано 400 млрд кубометров газа, добавил Новак.

По его словам, отказ Запада от традиционных источников энергии, таких как нефть и газ, на фоне декарбонизации экономики может привести к нехватке топлива в будущем и фатальным последствиям. В качестве примера Новак привел аварийную остановку энергомощностей в США этой зимой.

«Мы не должны ни в коем случае допустить дефицита энергии, не допустить энергетического коллапса», — заявил вице-премьер.

Он уверен, что традиционные источники энергии будут еще долго востребованы на рынке. По словам Новака, современные технологии позволяют значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу при использовании ископаемого топлива.

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер ранее заявил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России. Именно поэтому Берлин выступает за скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2», подчеркнул политик.

германия новак газ энергетика россия и германия
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 135388 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 107091 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 99539 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 91408 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 61742 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Экономика / Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
Рейтинг@Mail.ru