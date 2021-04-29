Компания Skoda показала первые изображения салона новой Fabia

Прага, 29 апреля. Новая Skoda Fabia получит сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса и цифровую приборную панель.

Марка Skoda опубликовала первый официальный эскиз, дающий представление о салоне компактного хэтчбека Fabia нового поколения. Отличительной чертой новинки станут симметричные блоки приборной панели и мультимедийной системы, а также сплошная декоративная линия вдоль всей передней консоли.

Обновленная Skoda Fabia получит вертикальный сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса, а полностью цифровая приборная панель Virtual Cockpit будет доступна опционально.

Базовым двигателем для новой Skoda Fabia станет 3-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор рабочим объемом 1,0 литр, будет доступен также турбированный вариант двигателя, а также 1,5-литровый турбомотор. Дебют новинки состоится в мае нынешнего года.

Skoda Octavia четвертого поколения ранее впервые получила модификацию Sportline. Новинка оснащена рядом систем и элементов, которые были доступны только для полноценной версии RS.