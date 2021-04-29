Россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках

Москва, 29 апреля. Как настроиться на работу тем, кто не отдыхает во время майских каникул, рассказала психолог и бизнес-консультант Ирина Бенетт.

Первые десять дней мая объявлены нерабочими. Но не все работодатели смогут отпустить своих сотрудников на продолжительные каникулы. Способы настроиться на работу, когда все отдыхают, рассказала в беседе с «Радио-1» Ирина Бенетт.

Специалист отметила, что для успешной работы в праздники очень важна психологическая подготовка. Негативный настрой сможет ухудшить самочувствие и не дать сотруднику полноценно отдаться работе, предупредила психолог.

Она рассказала, что позитивные люди живут дольше. И уточнила, что главное — подход к ситуации. Работникам необходимо подумать о своих работодателях, которые пытаются сохранить бизнес, комментирует специалист.

Бенетт посоветовала сконцентрироваться на чем-то позитивном, например, вспомнить о том, что человек хотел сделать давно: прогуляться, увидеть старых друзей, посмотреть интересный фильм. Это создаст позитивные эмоции и сместит фокус внимания в положительную сторону, уточняет психолог.

Ранее экономист оценил, во сколько россиянам обойдется отдых на майские праздники. Он предупредил о возможном росте цен на перелеты и проживание в отелях.