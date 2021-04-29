Пропавшая с экранов Неелова поразила поклонников внешним видом

Москва, 29 апреля. Кумир миллиона зрителей, актриса Марина Неелова появилась в Instagram своей приятельницы, коллеги Алены Бабенко, где ее смогли разглядеть восторженные фанаты.

Актриса давно не снимается в кино, не ведет публично социальные сети, не посещает громкие телепередачи и почти не выходит на светские мероприятия. Из-за этого поклонники актрисы редко имеют возможность посмотреть на своего кумира.

Недавно Алена Бабенко показала общую с Нееловой фотографию, чем вызвала восторг своих подписчиков. В свои 74 года Неелова продолжает удивлять и радовать глаз фанатов прекрасным внешним видом. Она все также стройна и красива, как были ее героини на кинолентах.

«Вы три чудесные и замечательные женщины, и чудные актрисы, спасибо вам»; «Неелова осталась такой же милой девушкой! Здоровья вам всем»; «Очень хорошо выглядят талантливые и любимые нами актрисы», — не остались скупы на добрые слова подписчики Сети.

Многие запомнили пропавшую с экранов Неелову по ее ролям в картинах «Осенний марафон» или «Дамы приглашают кавалеров». Там она отметилась хрупкой брюнеткой с тонкой талией. Всю свою молодость звезда отдала «Современнику», где работает до сих пор.

Последний раз пресса отмечала появление Нееловой на спектакле «Собрание сочинений», после которого многие заговорили о трудах, брошенных актрисой на поддержание столь моложавого и ухоженного вида.