Осташко поставил на место киевскую журналистку во время обсуждения «марша вышиванок»

Москва, 29 апреля. Гости программы «Время покажет» обсудили прошедший в Киеве «марш вышиванок», посвященный 78-летию создания фашистской дивизии СС «Галичина».

Шествие представителей украинских националистических и радикальных организаций в вышиванках состоялось в Киеве 28 апреля. Во время Великой Отечественной войны нацистская дивизия СС «Галичина» входила в структуру войск Германии — сегодня подобные формирования признаны преступными во всем мире, в том числе, на Украине. Однако законодательство не стало помехой для акции, в которой приняли участие порядка 70 человек. Жители столицы прошлись по центру города в вышиванках, а на мосту возле площади Независимости повесили плакат с изображением солдат в нацистской форме.

Комментируя ситуацию, украинский политолог Вадим Чанкин заявил, что в Европе нет места нацизму, а то, что произошло — это «чудовищная гримаса истории» и не является официальной позицией Киева. Он подчеркнул, что в 1941-1945 г.г. со стороны России якобы было не меньше коллаборантов.

Руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко парировал тем, что в отличие от Украины в России не героизируют их.

«Разница в том, что мы не чествуем коллаборантов», — сказал он.

Украинская журналистка Янина Соколовская, принимающая участие в обсуждении в рамках прямого включения из Киева, заявила, что во время мероприятия в Киеве не было никаких националистических призывов. Осташко поставил на место киевскую журналистку, отметив, что в сюжете было четко видно, как люди в военной форме несли герб дивизии СС «Галичина» под соответствующие лозунги, выкрикивая, что они готовы пройтись так же по Москве и в Донбассе.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Олег Нилов обратил внимание на то, что фашизм в Германии зарождался с маленьких групп, а отрицание Киевом позиции неонацизма весьма спорно, о чем свидетельствует переименование стадиона им. Бандеры. Доцент финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, в свою очередь, назвал жителей украинской столицы, которые молча смотрят на подобные акции, трусами.