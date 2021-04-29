Москва не выдвигала особых условий для проведения саммита с США

Нью-Йорк, 29 апреля. Российская сторона не выдвигала предварительных условий для проведения переговоров с США на высоком уровне. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с журналистами заверил, что в вопросе организации саммита США и России «с нашей стороны нет никаких проблем и нет предварительных условий».

«Проблема была создана США, и США следует с ней разбираться. Если они хотят нормальных отношений, мы подождем, никаких проблем. Президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин готов встретиться, как недавно сказал его пресс-секретарь», — заявил Полянский.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены высоко оценили идею о встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.