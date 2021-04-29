Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти

Бишкек, 29 апреля. В минздраве республики сообщили как минимум о 46 пострадавших и одном погибшем в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В результате ЧП всех пострадавших доставили в больницы с огнестрельными ранениями и травмами. Один человек при противостоянии погиб. Врачи продолжают наблюдать за состоянием тех, кто травмировался.

При этом на границе с Таджикистаном продолжаются перестрелки. Киргизия наращивает военное присутствие, заявили в погранслужбе республики. Открытие огня со стороны Таджикистана привело к возгоранию киргизской заставы «Достук», сообщал ФАН.