Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:44
Экономика
Американские биржевые индексы обновили максимумы
20:44
Весь мир
Локдаун в Турции: почему новые меры Анкары вызвали панику у населения
20:43
Политика
NI: заход катера ВМС США в Черное море чреват риском непреднамеренной военной эскалации
20:42
Экономика
Россияне столкнулись с сокращением скидок при приобретении жилья на стадии котлована
20:41
Общество
Диетолог раскрыл секреты безвредного праздничного стола на Пасху
20:39
Экономика
Доля контрафактных сигарет на российском рынке упала до 10,7%
20:38
Экономика
Объявлены цены на новый премиум-автомобиль Maybach в России
20:36
Общество
Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?
20:35
Общество
Сколько вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян
20:34
Экономика
Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
20:33
Экономика
Компания Skoda показала первые изображения салона новой Fabia
20:31
Общество
Россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках
20:30
Шоу-бизнес
Пропавшая с экранов Неелова поразила поклонников внешним видом
20:30
Общество
Осташко поставил на место киевскую журналистку во время обсуждения «марша вышиванок»
20:30
Политика
Москва не выдвигала особых условий для проведения саммита с США
20:29
Происшествия
Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
20:28
Политика
Захарова заявила о нежелании Польши «растопить» отношения с Россией
20:27
Наука
Микробы из недр Земли оказались способны питаться продуктами извержения вулканов
20:27
Общество
Родителям объяснили, почему важно играть с детьми
20:26
Политика
Белый дом заявил, что не обладает новой информацией о встрече Путина и Байдена
Все новости

Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти

Происшествия
Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
wikipedia.org  /  Людской / CC BY-SA 4.0

Бишкек, 29 апреля. В минздраве республики сообщили как минимум о 46 пострадавших и одном погибшем в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В результате ЧП всех пострадавших доставили в больницы с огнестрельными ранениями и травмами. Один человек при противостоянии погиб. Врачи продолжают наблюдать за состоянием тех, кто травмировался.

При этом на границе с Таджикистаном продолжаются перестрелки. Киргизия наращивает военное присутствие, заявили в погранслужбе республики. Открытие огня со стороны Таджикистана привело к возгоранию киргизской заставы «Достук», сообщал ФАН.

киргизия пострадавшие конфликт
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 134494 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 104808 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 98912 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 90256 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 60153 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Происшествия / Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
Рейтинг@Mail.ru