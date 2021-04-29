Захарова заявила о нежелании Польши «растопить» отношения с Россией

Москва, 29 апреля. Власти Польши показывают нежелание вывести отношения с Российской Федерацией из замороженного состояния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти государства проводят курс на дальнейшее свертывание двусторонних контактов. Она добавила, что в последние годы польская сторона развернула широкомасштабную кампанию по борьбе с советскими памятниками, а также проводит агрессивную историческую политику.

«С 2014 года российско-польские отношения — по инициативе польской стороны — находятся в стадии заморозки», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что ухудшение отношений России и Евросоюза происходит благодаря усилиям Брюсселя.