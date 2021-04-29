Микробы из недр Земли оказались способны питаться продуктами извержения вулканов

Ноксвилл, 29 апреля. Микроорганизмы, обнаруженные американскими учеными в недрах Земли, оказались способны питаться продуктами извержения вулканов.

Специалисты из Университета Теннесси в Ноксвилле открыли новый вид уникальных микробов, которые обитают глубоко внутри планеты. При этом рацион этих созданий состоит из различных химических веществ, образуемых после вулканических извержений, передает Planet Today.

Бактерии могут употреблять в качестве пищи железо, углерод и серу, появившиеся в их среде обитания в процессе погружения океанической плиты под Коста-Рикой. Кроме того, эти микроорганизмы обладают умением препятствовать попаданию углерода в атмосферу Земли, что позволяет снизить объем выбросов примерно на 22%.

В Японии тем временем обнаружили остатки неизвестной науке разновидности динозавров. Возраст найденных костей может составлять около 65 млн лет.