Родителям объяснили, почему важно играть с детьми

Москва, 29 апреля. Причины, по которым необходимо играть с ребенком дошкольного возраста, и качества, формирующиеся в игровом процессе у детей, назвала учитель начальных классов Лидия Анисимова.

Современные дети либо играют мало, либо не играют совсем. Это происходит из-за ряда причин, объяснила Федеральному агентству новостей (ФАН) преподаватель начальных классов школы № 2 в Киришах Ленинградской области Лидия Анисимова. Женщина проработала в образовании 45 лет.

«Во-первых, современное общество требует от детей ранних успехов и достижений. Все стремятся научить детей читать, писать, считать, забыв о том, что ведущая деятельность у дошкольника – игровая! Без этого важного игрового периода не бывает успешного обучения в школьном возрасте, а позже не происходит развития зрелой полноценной личности», — подчеркнула Анисимова.

Важно отметить отличие современных игрушек от того, во что играли бабушки и дедушки. Игрушек стало очень много и ребенку сложно сделать выбор, а также помечтать о том, что ему приглянулось. Кроме мишек и зайчиков появились роботы, монстры. Если ребенок в дошкольном возрасте интересуется чудовищами, то это может говорить об эмоциональном неблагополучии.

«Игрушка – это внутренний голос. С одной стороны ребенок отражает в игре события своей жизни, внутренние переживания, с другой – постигает предметный и социальный мир вокруг себя. В кого ребенок играет – тому он подражает. Поэтому содержание сюжетно-ролевых игр, то есть то, во что играет ваш сын или дочь, чрезвычайно важно для их личностного становления. От содержания игр, в которые играет ребенок, во многом зависит, что в жизни будет для него ценным», — объяснила педагог.

Поэтому игрушки не должны олицетворять жестокость. Детям не рекомендуется демонстрировать злобное выражение лица или оскаленные зубы. Нельзя, чтобы у игрушки в руках было оружие, считает учитель. Это может закрепиться в сознании ребенка и стать эстетическим эталоном, подытожила Анисимова.

До этого семейный и детский психолог Наталья Наумова объяснила, почему нежелательно включать гаджеты в воспитание ребенка. Эта тема в XXI веке является спорной для общества.