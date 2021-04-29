Белый дом заявил, что не обладает новой информацией о встрече Путина и Байдена

Вашингтон, 29 апреля. Планируемая встреча между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом еще не утверждена на официальном уровне. Об этом сообщили в Белом доме.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами ответила на вопрос о планируемой встрече глав двух держав. Она призналась, что ей пока «нечего анонсировать».

«Нет никакой новой информации относительно сроков, места проведения – даже подтверждения того, что встреча состоится», — сказала Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора предложил Путину личную встречу на территории «третьей страны». Эксперты поделились мнением об истинных причинах звонка американского президента российскому лидеру.