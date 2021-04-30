Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия

Ростов-на-Дону, 30 апреля. На днях социальные сети южной столицы взорвались возмущением — старейшее предприятие города, основанное в 1927 году, закрывают. Ростовский хлебозавод №1 прекратит свою деятельность уже 4 мая, а его территории отойдут под многоэтажную застройку.

Информация прокатилась волной по всем информационным агентствам Ростова, ссылаясь на комментарии сотрудников предприятия.

Для большинства ростовчан это место неразрывно связано с историей города, так как только за первый день работы хлебозавод произвел три тонны хлеба и на протяжении долгих лет оставался надежным поставщиком хлебобулочных изделий для дончан и гостей города.

Отметился в городской истории хлебозавод и во времена Великой Отечественной Войны. Именно здесь, в феврале 1943 года, отступая с боями с разрушенного железнодорожного вокзала, закрепилась группа Гукаса Мадояна, оттягивая на себя главные силы вермахта дислоцированные в Ростове. (Г. Мадоян считается негласным освободителем Ростова, именно за эту операцию он и получил звание Героя Советского Союза. ― Прим. ФАН).

В 2005 году старейший хлебозавод Ростова стал активом одного из крупнейших агрохолдингов Юга, но говорить о его закрытии пока рано.

Как пояснили в пресс-службе организации, завод не прекращает свою работу, а приостанавливает ее по причине капитального ремонта.

«Зданию практически 100 лет, а некоторое оборудование было установлено в 1929», ― сказали в пресс-службе корреспонденту ФАН.

Помимо обновления оборудования и реставрации здания, во время работ по капитальному ремонту придется решить вопрос с укреплением грунта, так как рядом находится оползневая зона.