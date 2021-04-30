Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 10:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:21
Экономика
Суд не удовлетворил иск «Почты России» к Суддепу
10:21
Происшествия
Фирма из Ленобласти заплатит миллион рублей за подкуп сотрудника ГИБДД
10:20
Общество
Составлен топ-15 регионов России по внедрению раздельного сбора отходов
10:18
Происшествия
Житель Армавира ударом ножа ответил приятелю на оскорбление
10:17
Общество
Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия
10:17
Армия
Режиссер Надеин рассказал, чем цепляет новый российский фильм «Девятаев»
10:15
Экономика
Влияние инвестиций на исполнение условий ОПЕК+ оценили в «Газпром нефти»
10:13
Происшествия
Девушка-водитель спровоцировала ДТП с пострадавшими на трассе под Тверью
10:11
Общество
Названы причины «желудочного» и «неврологического» коронавируса
10:11
Общество
График подачи воды отменят в Ялте с 1 мая
10:10
Армия
Болгары предложили НАТО подарить ВСУ две надувные лодки
10:09
Общество
Генеральную весеннюю уборку завершили в Москве
10:08
Политика
Журналистка Скабеева решительно осудила «нацистский шабаш» на Украине
10:08
Общество
Российские ученые создали уникальный метод диагностики сердечных аритмий
10:06
Армия
Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34
09:59
Происшествия
ФАН публикует видео с места взрыва на газопроводе в Башкирии
09:58
Происшествия
Адвокат по делам Сафронова и ФБК Павлов задержан ФСБ в московской гостинице
09:57
Спорт
Эдинсон Кавани установил новый рекорд еврокубков
09:55
Экономика
Росстат заявил о снижении реальных доходов граждан
09:54
Общество
Россиянам напомнили, как изменится их жизнь с 1 мая
Все новости

Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия

Общество
Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия
pixabay.com  /  congerdesign

Ростов-на-Дону, 30 апреля. На днях социальные сети южной столицы взорвались возмущением — старейшее предприятие города, основанное в 1927 году, закрывают. Ростовский хлебозавод №1 прекратит свою деятельность уже 4 мая, а его территории отойдут под многоэтажную застройку.

Информация прокатилась волной по всем информационным агентствам Ростова, ссылаясь на комментарии сотрудников предприятия.

Для большинства ростовчан это место неразрывно связано с историей города, так как только за первый день работы хлебозавод произвел три тонны хлеба и на протяжении долгих лет оставался надежным поставщиком хлебобулочных изделий для дончан и гостей города.

Отметился в городской истории хлебозавод и во времена Великой Отечественной Войны. Именно здесь, в феврале 1943 года, отступая с боями с разрушенного железнодорожного вокзала, закрепилась группа Гукаса Мадояна, оттягивая на себя главные силы вермахта дислоцированные в Ростове. (Г. Мадоян считается негласным освободителем Ростова, именно за эту операцию он и получил звание Героя Советского Союза. Прим. ФАН).

В 2005 году старейший хлебозавод Ростова стал активом одного из крупнейших агрохолдингов Юга, но говорить о его закрытии пока рано.

Как пояснили в пресс-службе организации, завод не прекращает свою работу, а приостанавливает ее по причине капитального ремонта.

«Зданию практически 100 лет, а некоторое оборудование было установлено в 1929», ― сказали в пресс-службе корреспонденту ФАН. 

Помимо обновления оборудования и реставрации здания, во время работ по капитальному ремонту придется решить вопрос с укреплением грунта, так как рядом находится оползневая зона.

 

хлебозавод ростов-на-дону завод хлеб капремонт юг россии хлебокомбинат Мадоян
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 153174 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 147156 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 114198 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 113286 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 96257 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Крупнейшее хлебопекарное предприятие на юге России под угрозой закрытия
Рейтинг@Mail.ru