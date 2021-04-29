Названа причина резкого ухудшения здоровья экс-министра Абызова

Москва, 29 апреля. Резкое ухудшение состояния здоровья бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова связано не с коронавирусом, а с обострением неврологического заболевания.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ольги Дружининой, которая посетила экс-чиновника в СИЗО, Абызов пожаловался на плохое самочувствие: он чувствует слабость и ломоту в мышцах, передает сайт 360tv.ru.

Михаил Абызов попросил о приеме врача-невролога, которого в ближайшее время ему доставят. Кроме того, бывший министр настаивает на том, чтобы он не был допущен к участию в судебном процессе по состоянию здоровья.