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Политика
Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла
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Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла

Политика
Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 29 апреля. Обвиняемые по делу об организации госпереворота в Белоруссии поделились данными о целях своего заговора.

Накануне кадры с признанием троих организаторов покушения на президента страны Александра Лукашенко продемонстрировали на телеканале ОНТ. На видео запечатлели заявления лидера партии БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича.

Последний рассказал о трех целях, которые преследовали участники злодеяния. К первой Зенкович отнес устранение руководства Белоруссии. Президента могли арестовать, интернировать или ликвидировать в физическом плане. Вторым шагом предполагалась блокировка подразделений, которые могли бы воспрепятствовать заговорщикам. Третьей целью стал захват объектов-символов в столице. Федута подтвердил намерения организаторов переворота занять некоторые учреждения.

«В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — заявил обвиняемый политолог.

Ранее Зенкович рассказал о контакте с ФБР и ЦРУ. По словам юриста, американские ведомства предлагали ему работу на правительство.

белоруссия лукашенко юрий зенкович александр федута
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