Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла

Минск, 29 апреля. Обвиняемые по делу об организации госпереворота в Белоруссии поделились данными о целях своего заговора.

Накануне кадры с признанием троих организаторов покушения на президента страны Александра Лукашенко продемонстрировали на телеканале ОНТ. На видео запечатлели заявления лидера партии БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича.

Последний рассказал о трех целях, которые преследовали участники злодеяния. К первой Зенкович отнес устранение руководства Белоруссии. Президента могли арестовать, интернировать или ликвидировать в физическом плане. Вторым шагом предполагалась блокировка подразделений, которые могли бы воспрепятствовать заговорщикам. Третьей целью стал захват объектов-символов в столице. Федута подтвердил намерения организаторов переворота занять некоторые учреждения.

«В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — заявил обвиняемый политолог.

Ранее Зенкович рассказал о контакте с ФБР и ЦРУ. По словам юриста, американские ведомства предлагали ему работу на правительство.