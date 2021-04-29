Блогер Хоффман грубо высказалась о бывшем парне Бузовой

Москва, 29 апреля. Известный блогер Ксения Хоффман раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову и ее бывшего парня Давида Манукяна, больше известного под псевдонимом Дава.

По мнению Хоффман, звездная пара вызывает у нее много вопросов, и она не совсем верит в искренность их чувств, которые они демонстрировали полтора года. Блогер и раньше негативно высказывалась по поводу экс-звезды «Дома-2» и ее творчества. Хоффман уверена, что популярность Бузова приобрела только за счет скандальных выходок, нестабильных отношений и эпатажного образа. Об этом инфлюенсер заявила в YouTube-шоу YesNoYes.

В рамках передачи она сказала, что нисколько не переживает за душевное состояние певицы и ее бывшего партнера. Что касается самого рэпера, то здесь блогер решила себя не сдерживать в выражениях.

«Вот она с этим… Как его? А! Дава! Я не разбираюсь в сортах *****, извините», — резко оскорбила экс-возлюбленного Бузовой Хоффман.

При этом девушка подчеркнула, что особых негативных эмоций к певице и ее личной жизни не испытывает. Она заявила о желании познакомиться с ней, чтобы узнать подробности ее жизни и отношений с мужчинами.

Разлад в паре Бузовой и Давы произошел после ее дня рождения в конце января. С тех пор в прессе часто можно заметить ее нелестные комментарии в адрес бывшего ухажера. После недавней операции рэпера по улучшению тела поющая ведущая раскритиковала людей, отказывающихся ходить в зал.