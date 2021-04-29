Алжир и Марокко возглавили рейтинг африканских стран по объему военных расходов

Марокко и Алжир вошли в число 40 стран мира по объему расходов на оборонный сектор в 2020 году. Рабат получил сороковое место, а его восточный сосед возглавил африканский список, заняв двадцать четвертую позицию.

За последний год Марокко потратило 4,8 млрд долларов США на сделки по приобретению оружия и военной техники. Алжир — 9,7 млрд, согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Страны Магриба ощутили на себе влияние пандемии COVID-19 в вопросе объема закупок военного оборудования. Так, расходы Алжира снизились по сравнению с 2019 годом на 3,4%. Начавшееся в 2014 г. падение цен на нефть и последующее сокращение доходов Алжира от ее продажи к концу 2016-го существенно повлияли на его оборонный сектор. В период с 2017 по 2020 годы расходы Алжира в целом сокращались, упав в общей сложности на 5,3%.

В Марокко же, занявшем второе место в Африке, напротив, отмечен значительный рост. В 2020-м военные расходы государства составили 4,8 млрд долларов, что на 29% больше, чем в 2019 году, и на 54% выше, чем в 2011-м. На это увеличение повлияли несколько факторов, в том числе крупная программа закупок оружия, запущенная в 2017 году, а также продолжающийся конфликт между правительством и фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре и напряженность в отношениях с соседним Алжиром.

Среди стран арабского мира первую позицию заняла Саудовская Аравия. Она же стоит на шестом месте после Соединенных Штатов Америки, Китая, Индии, России и Великобритании с объемом расходов 5,67 млрд долларов, согласно отчету SIPRI.

По прогнозам стратегической оборонной инициативы (SDI), в ближайшее время Королевство Марокко будет двигаться в том же направлении. Отчет международной группы гласит, что государство сосредоточится на приобретении боевых самолетов, вертолетов, подводных лодок, радиолокационных систем и кораблей, а также на инвестициях в информационные технологии и противотанковые ракеты.