Американка пытается отсудить у Роналду компенсацию за недоказанное изнасилование

Вашингтон, 29 апреля. Американская модель Кэтрин Майорга вновь пытается отсудить у футболиста Криштиану Роналду компенсацию за изнасилование, которое якобы произошло в 2009 году.

Девушка через суд пытается заставить Роналду выплатить ей около 65 млн евро. Часть из средств якобы полагается за «страдания и боль», которые она перенесла в прошлом и будет испытывать в будущем, а оставшаяся сумма составляет штраф для спортсмена.

Судебный процесс начался осенью 2018 года. Майорга подала к Роналду иск об изнасиловании в номере отеля летом 2009 года. Она утверждает, что за неразглашение мужчина заплатил ей 375 тысяч долларов. Позднее Роналду подтвердил факт передачи денежных средств, но все обвинения опроверг. Прокуратура сняла с него подозрения в изнасиловании в 2019 году.