Эвелина Хромченко показала идеально подчеркивающий талию трендовый жакет

Москва, 29 апреля. Эксперт «Модного приговора», журналистка Эвелина Хромченко рассказала россиянкам о тренде этого сезона на укороченные жакеты, которые идеально подчеркивают талию.

В новом выпуске программы Хромченко вновь назвала главные модные тенденции. В этом году особую популярность обрели укороченные жакеты, которые выглядят как обрезанные версии обычных пиджаков. Женщинам стоит обратить внимание на оверсайз-модели с широкими плечами, если они желают выделиться.

Кроп-жакеты также отлично подчеркивают талию. Хромченко рекомендовала носить их, если у женщины хорошая фигура с аккуратными бедрами. Полным девушкам тоже нужно присмотреться к новому тренду, но оголять живот при ношении такого жакета не стоит. Выбор необходимо остановить на немного удлиненной версии кроп-жакета, а вниз надеть топ или лонгслив, отметила Хромченко.

В прошлом выпуске «Модного приговора» Хромченко показала юбку, которая подойдет всем типам фигур без исключения. Эксперт поделилась хитростями, как визуально удлинить ноги и сделать щиколотки тоньше.