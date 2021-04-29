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Петрову и Боширову приписали взрыв Ту-154 президента Польши

Общество
Петрову и Боширову приписали взрыв Ту-154 президента Польши
pixabay.com

, 29 апреля. Сказки о «суперразведчиках» Петрове и Боширове достигли польских границ.

Польский еженедельник Gazeta Polska опубликовал материал с заголовком: «Простите, часовню тоже я развалил?» Статья называется: «Они ремонтировали Туполев. Они были при отравлении болгарина. Смоленский след в болгарских и чешских атаках», — пишет EADaily.

Редакция газеты на обложке газеты рекомендует материал на обложке. Интересно, что автор этого «расследования» — журналист Гжегож Вежхоловский, написавший книгу «Им пришлось умереть», посвященный смоленской авиакатастрофе пытается смешать несовместимые ингредиенты.

Журналист пытается увязать авиакатастрофу, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и 95 человек и действия сказочного «элитного подразделения ГРУ», которому так же навязывают взрывы складов в Чехии и отравление болгарского военного магната.

«Элитное подразделение ГРУ, взорвавшее склады боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, убив двух человек, несколько месяцев спустя участвовало в отравлении Эмилиана Гебрю — болгарского военного магната, который должен был продавать ракеты из Врбетице на Украину. Как проверила GP, на ужине, который Гебрю ел в софийском отеле незадолго до того, как впасть в кому, его сопровождали… польские и российские бизнесмены. Публикации болгарских СМИ показывают, что они являются представителями компании Polit Elektronik, которая вела дела с Эмилианом Гебрю и незадолго до смоленской катастрофы передала Ту-154 для ремонта людям из российских служб», — написал Вежхоловский.

Польский журналист уверен, что бомба была заложена во время ремонта воздушного судна.

По данным EADaily, версия взрыва на борту президентского самолета — туз в рукаве русофобской польской элиты. Местная пресса мешает ее с историей про русских разведчиков Петрова и Боширова, над которой смеются уже и в Европе.

Ранее сообщалось, что чешская версия о причастности Петрова и Боширова к взрывам в Праге была разбита в пух и прах после второго взрыва во Врбетице.

польша петров боширов
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