Шверин, 29 апреля. Правительство немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддержало реализацию проекта «Северный поток — 2» и выступило за его завершение.

Накануне премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг вместе с российским послом Сергеем Нечаевым в коммуне Лубмин осмотрели приемные терминалы «Северного потока — 2».

После этого политик сообщила, что правительство региона отрицает санкции США против проекта и добавила, что газопровод необходимо достроить до конца этого года.

«Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца», — заявила она.

Ранее премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что Германия нуждается в надежных поставках голубого топлива из России, поэтому страна выступает за скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».