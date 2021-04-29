Шашистка Тансыккужина связала проигрыш в партии и скандальный инцидент с флагом России

Москва, 29 апреля. Чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина заявила, что действия судьи, убравшего со стола флаг России, могли сказаться на ее результатах в матче.

Чемпионат мира по международным шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. В ходе партии с участием российской спортсменки судья убрал со стола флаг РФ и отклеил стикер с именем Тансыккужиной.

В беседе с журналистами действующая чемпионка мира прокомментировала свой проигрыш. Тансыккужина заявила, что инцидент мог повлиять на ход партии.

Ранее колумнист Алексей Игонин рассказал о растущей популярности киберспорта среди российских подростков.