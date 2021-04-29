Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

Санкт-Петербург, 29 апреля. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 15:00, в прямом эфире состоятся дебаты между членом Общественной палаты России, вице-председателем межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александром Холодовым и автомобильным экспертом Владимиром Сажиным.

Тема дебатов: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?

Дискуссия про повышение штрафов за нарушение ПДД перманентно возникает в публичном пространстве. Категорически против выступают депутаты и часть автомобильной общественности, считая, что подобная мера ударит по простым россиянам. Сторонники повышения штрафов говорят о высокой смертности на дорогах и убеждены, что заметное наказание сможет выправить эту ситуацию в лучшую сторону.

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