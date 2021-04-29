Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 20:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:42
Экономика
Россияне столкнулись с сокращением скидок при приобретении жилья на стадии котлована
20:41
Общество
Диетолог раскрыл секреты безвредного праздничного стола на Пасху
20:39
Экономика
Доля контрафактных сигарет на российском рынке упала до 10,7%
20:38
Экономика
Объявлены цены на новый премиум-автомобиль Maybach в России
20:36
Общество
Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?
20:35
Общество
Сколько вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян
20:34
Экономика
Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
20:33
Экономика
Компания Skoda показала первые изображения салона новой Fabia
20:31
Общество
Россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках
20:30
Шоу-бизнес
Пропавшая с экранов Неелова поразила поклонников внешним видом
20:30
Общество
Осташко поставил на место киевскую журналистку во время обсуждения «марша вышиванок»
20:30
Политика
Москва не выдвигала особых условий для проведения саммита с США
20:29
Происшествия
Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
20:28
Политика
Захарова заявила о нежелании Польши «растопить» отношения с Россией
20:27
Наука
Микробы из недр Земли оказались способны питаться продуктами извержения вулканов
20:27
Общество
Родителям объяснили, почему важно играть с детьми
20:26
Политика
Белый дом заявил, что не обладает новой информацией о встрече Путина и Байдена
20:26
Общество
В распоряжении ФАН оказались сведения о блокировке счетов Навального
20:26
Происшествия
Названа причина резкого ухудшения здоровья экс-министра Абызова
20:26
Политика
Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла
Все новости

Тина Канделаки показала накрашенного 20-летнего сына

Шоу-бизнес
Тина Канделаки показала накрашенного 20-летнего сына
Агенство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 29 апреля. Накрашенный сын известной ведущей и продюсера Тины Канделаки взбудоражил ее поклонников. Видео с 20-летним Леонтием артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Новая публикация продюсера канала «Матч ТВ» посвящена 20-летию ее младшего сына. В посте артистка рассказала, что ее сын растет очень творческим, и в свой день рождения он представил релиз новой песни.

«В 20 лет прийти к своему дню рождения с релизом новой песни — лучшее из того, что я могла ожидать от собственного ребенка. Ты еще более творческий человек, чем я. Все, чего не было во мне, в тебе с избытком. Глядя на тебя, я думаю, что сделала что-то хорошее в этой жизни, раз бог послал мне такого потрясающего сына», — отметила Канделаки.

Однако особое внимание фолловеров ведущей привлек не музыкальный талант ее наследника, а его внешность. Многие отметили, что молодой человек неуместно подвел глаза, словно пародирует образу Джонни Деппа в фильме «Пираты Карибского моря».

«Тина, походу, сын, добрался до ваших бьюти-боксов и подвел себе глазки»;

«Он что, глаза подводит? Как капитан Джек Воробей»;

«Тина, объясните своему сыну, что образ Джека Воробья уже давно не моден. Ему лучше найти что-то свое, а не просто подводить глазки маминым карандашом»,— прокомментировали пользователи в соцсети.

Канделаки воспитывает двух детей от бизнесмена Андрея Кондрахина. Недавно продюсер опубликовала видео, в котором позирует в свободном наряде. Поклонники предположили, что артистка вскоре станет мамой третьего ребенка.

instagram косметика канделаки
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 134494 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 104808 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 98912 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 90256 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 60153 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Шоу-бизнес / Тина Канделаки показала накрашенного 20-летнего сына
Рейтинг@Mail.ru