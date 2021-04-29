Тина Канделаки показала накрашенного 20-летнего сына

Москва, 29 апреля. Накрашенный сын известной ведущей и продюсера Тины Канделаки взбудоражил ее поклонников. Видео с 20-летним Леонтием артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Новая публикация продюсера канала «Матч ТВ» посвящена 20-летию ее младшего сына. В посте артистка рассказала, что ее сын растет очень творческим, и в свой день рождения он представил релиз новой песни.

«В 20 лет прийти к своему дню рождения с релизом новой песни — лучшее из того, что я могла ожидать от собственного ребенка. Ты еще более творческий человек, чем я. Все, чего не было во мне, в тебе с избытком. Глядя на тебя, я думаю, что сделала что-то хорошее в этой жизни, раз бог послал мне такого потрясающего сына», — отметила Канделаки.

Однако особое внимание фолловеров ведущей привлек не музыкальный талант ее наследника, а его внешность. Многие отметили, что молодой человек неуместно подвел глаза, словно пародирует образу Джонни Деппа в фильме «Пираты Карибского моря».

«Тина, походу, сын, добрался до ваших бьюти-боксов и подвел себе глазки»; «Он что, глаза подводит? Как капитан Джек Воробей»; «Тина, объясните своему сыну, что образ Джека Воробья уже давно не моден. Ему лучше найти что-то свое, а не просто подводить глазки маминым карандашом»,— прокомментировали пользователи в соцсети.

Канделаки воспитывает двух детей от бизнесмена Андрея Кондрахина. Недавно продюсер опубликовала видео, в котором позирует в свободном наряде. Поклонники предположили, что артистка вскоре станет мамой третьего ребенка.