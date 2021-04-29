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В России высмеяли абсурдный план бегства ракетчиков ВСУ

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 20:29
Украина
В России высмеяли абсурдный план бегства ракетчиков ВСУ
Новостное агентство «Харьков».

Херсон, 29 апреля. Маневр украинских ракетчиков, проведенный во время учений ВСУ граничащей с Крымом Херсонской области, вызвал недоумение у россиян.

По данным пресс-службы Министерства обороны Украины, план учений предполагал выход экипажей тактических ракетных комплексов «Точка-У» в район боевого применения и проведение ими топографической привязки. В дальнейшем они должны были произвести пуски по местам загрузки на корабли морского десанта условного противника, а также по условному тактическому десанту на вертолетах.

Однако особое внимание было обращено на один маневр ракетчиков, когда после занятия ими «огневых позиций» и проведения условных пусков они совершили скрытное перемещение к районам сосредоточения под прикрытием дымовой завесы. Именно это действие вызвало изумление пользователей Сети.

Столь абсурдный план бегства был высмеян многими россиянами, отметившими, что отступать таким образом от Российской армии, на вооружении которой стоит передовая военная техника, совершенно бессмысленно.

«От «Калибра» не убежишь, как не тренируйся быстро удирать», — написал один из комментаторов.

Ранее крымские власти подтвердили готовность защищать жителей полуострова от провокаций Киева.

всу учения точка-у
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