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Директор подмосковного гольф-клуба оценил темпы популяризации игры в России

Общество
Директор подмосковного гольф-клуба оценил темпы популяризации игры в России
pixabay.com

Москва, 29 апреля. Игра в гольф становится все более популярным видом спорта среди россиян. Прирост игроков с прошлого года составил 1300 человек.

Гольф кажется сложной игрой с множеством правил и терминов, однако на самом деле его достаточно легко освоить. В беседе с «Радио 1» директор подмосковного гольф-клуба Владислав Юдинков рассказал, насколько этот вид спорта популярен в России и как стать гольфистом.

По словам специалиста, все больше россиян выбирают именно игру в гольф как способ времяпрепровождения. Популяризация спорта происходит достаточно быстрыми темпами.

«Если сравнить количество гольфистов прошлого года с этим — прирост пошёл уже на 1300 человек. Больше детей стало заниматься этим видом спорта», — заявил Юдинков.

Начать играть в гольф несложно. Согласно устоявшемуся среди спортсменов этикету, новичкам всегда помогают освоиться. На тренировки при этом можно тратить не больше одного часа в день. Юдинков утверждает, что стартовый капитал начинающего гольфиста находится в пределах 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что некоммерческие организации российской столицы организовали бесплатные спортивные проекты. В их числе находится и проект «Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок», в рамках которого детей учат играть в гольф.

спорт гольф игра мнение
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