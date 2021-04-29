Актриса Ольга Кабо отсудила у бывшего мужа-банкрота элитную квартиру

Москва, 29 апреля. Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо выиграла суд у бывшего мужа, предпринимателя и некогда миллионера Николая Разгуляева, которого ранее признали банкротом.

Развод пары состоялся осенью прошлого года. Супруги расстались после 12 лет совместной жизни. В браке у них родился сын Виктор, которому в этом году исполнится девять лет.

Николая Разгуляева признали банкротом из-за долгов в размере более 360 миллионов рублей. Через суд бывшие муж и жена делят совместно нажитое имущество. При этом та часть, которая отойдет предпринимателю, впоследствии будет изъята банком в счет погашения задолженности.

Актриса очень переживала за столичную квартиру, купленную несколько лет назад на ее сбережения. Кабо также пришлось выплачивать ипотеку за жилплощадь в течение года. К счастью, знаменитости удалось оставить квартиру себе.

«Теперь эта жилплощадь не может быть заявлена кредиторами Разгуляева в общей долговой массе», — заявила адвокат звезды Татьяна Стукалова в разговоре с корреспондентом издания «СтарХит».

Делить имущество, возможно, придется и Насте Ивлеевой с Элджеем. По словам анонимного источника, телеведущая намерена развестись с рэпером, чья творческая карьера стоит на месте.