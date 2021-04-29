Мужчина отрубил голову жене из-за положительного теста на коронавирус

Патна, 29 апреля. Житель индийского штата Бихар жестоко расправился с супругой, когда та заявила, что заболела COVID-19. Убийство произошло в городе Патна.

Известно, что предполагаемый убийца работает на железной дороге и пристально следит за эпидемиологической ситуацией в стране. В один из вечеров его супруга вернулась домой.

Она призналась в диагнозе. Разозлившись, мужчина набросился на нее и обезглавил. После этого он выпрыгнул с балкона. Местная полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Ранее в Челябинске из окна ковидной больницы выпала пенсионерка. Пострадавшая получила травмы, неcовместимые с жизнью. На место происшествия приезжала реанимационная бригада, сообщало издание URA.RU.