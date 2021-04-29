Европарламент призвал ЕС к «координированной высылке» российских дипломатов

Брюссель, 29 апреля. Страны-члены Евросоюза (ЕС) должны выслать российских дипломатов в поддержку Чехии. С таким заявлением выступил Европарламент (ЕП).

Соответствующая резолюция была принята по итогам дебатов на пленарной сессии. Решение поддержали 569 депутатов, а против выступили 67.

«Европарламент осуждает угрозы России в адрес Чехии, поддерживает все уже принятые проявления солидарности со стороны различных правительств стран Евросоюза, дипломатических служб», — сказано в документе.

Резолюции ЕП по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что международная платежная система SWIFT в случае отключения может замениться аналогами в РФ.