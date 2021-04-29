Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 20:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:39
Экономика
Доля контрафактных сигарет на российском рынке упала до 10,7%
20:38
Экономика
Объявлены цены на новый премиум-автомобиль Maybach в России
20:36
Общество
Слово против слова: нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?
20:35
Общество
Сколько вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян
20:34
Экономика
Новак озвучил объем поставленного в Германию российского газа
20:33
Экономика
Компания Skoda показала первые изображения салона новой Fabia
20:31
Общество
Россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках
20:30
Шоу-бизнес
Пропавшая с экранов Неелова поразила поклонников внешним видом
20:30
Общество
Осташко поставил на место киевскую журналистку во время обсуждения «марша вышиванок»
20:30
Политика
Москва не выдвигала особых условий для проведения саммита с США
20:29
Происшествия
Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном продолжает расти
20:28
Политика
Захарова заявила о нежелании Польши «растопить» отношения с Россией
20:27
Наука
Микробы из недр Земли оказались способны питаться продуктами извержения вулканов
20:27
Общество
Родителям объяснили, почему важно играть с детьми
20:26
Политика
Белый дом заявил, что не обладает новой информацией о встрече Путина и Байдена
20:26
Общество
В распоряжении ФАН оказались сведения о блокировке счетов Навального
20:26
Происшествия
Названа причина резкого ухудшения здоровья экс-министра Абызова
20:26
Политика
Организаторы покушения на Лукашенко рассказали о целях преступного замысла
20:25
Весь мир
Алжир и Марокко возглавили рейтинг африканских стран по объему военных расходов
20:24
Общество
Новая трамвайная линия появится в Таганском районе Москвы
Все новости

Европарламент призвал ЕС к «координированной высылке» российских дипломатов

Политика
Европарламент призвал ЕС к «координированной высылке» российских дипломатов
Global Look Press  /  European Parliament Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Брюссель, 29 апреля. Страны-члены Евросоюза (ЕС) должны выслать российских дипломатов в поддержку Чехии. С таким заявлением выступил Европарламент (ЕП).

Соответствующая резолюция была принята по итогам дебатов на пленарной сессии. Решение поддержали 569 депутатов, а против выступили 67.

«Европарламент осуждает угрозы России в адрес Чехии, поддерживает все уже принятые проявления солидарности со стороны различных правительств стран Евросоюза, дипломатических служб», — сказано в документе.

Резолюции ЕП по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что международная платежная система SWIFT в случае отключения может замениться аналогами в РФ.

евросоюз европарламент чехия
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 134494 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 104808 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 98912 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 90256 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 60153 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Политика / Европарламент призвал ЕС к «координированной высылке» российских дипломатов
Рейтинг@Mail.ru