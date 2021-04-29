Публицист Голованов раскрыл связь между маршами неонацистов на Украине, Навальным и ЕС

Москва, 29 апреля. Власти ЕС в ситуации с Навальным в очередной раз проявляют двойные стандарты по отношению к России, заявил публицист Роман Голованов в стриме «Полный контакт».

Он считает странной озабоченность главы евродипломатии Джозепа Борреля ситуацией вокруг «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и структур, связанных с Алексеем Навальным, в отношении которых рассматривается вопрос о признании экстремистскими. Голованов напомнил, что ФБК основан Навальным, который не скрывает своих нацистских взглядов и до сих пор не объяснил высказывания в адрес представителей нацменьшинств. Отсюда возникает вопрос, почему Боррель и другие европейские чиновники не замечают маршей праворадикалов на Украине, которая выбрала путь евроинтеграции, заметил публицист.

«Итак, Борреля не беспокоит, что происходит в Киеве и те нацистские марши в честь дивизии СС «Галичина», которые идут. Их никто не останавливает, никто не обращает внимания», — цитирует Голованова «ПолитЭксперт».

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в начале года раскритиковала поддержку Навального Брюсселем и планы по введению санкций против России. Она призвала европейских политиков увидеть, кто такой Навальный на самом деле — расист и ненавистник мигрантов, который не отказался от своей позиции.

Следственный комитет России ранее возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту создания организации, посягающей на личность и права граждан. Вместе с ним подозреваемыми проходят сотрудники ФБК Леонид Волков и Иван Жданов. Политолог Роман Романов в беседе с ФАН обратил внимание на разочарованность сторонников организации и усугубление борьбы между ее руководством.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.