Первый вуз в истории Республики Марий Эл отпраздновал 90-летний юбилей

Йошкар-Ола, 29 апреля. Первому высшему учебному заведению в Республике Марий Эл исполнилось 90 лет со дня основания. Эта дата стала знаменательной в истории всего региона.

Агропединститут, преобразованный в 1933 году в Марийский педагогический институт имени Н. К. Крупской, открылся 22 мая 1931 года. Директором в то время стал марийский ученый и писатель Иван Ефимович Романов, больше известный под псевдонимом Иван Одар.

Первыми отделениями стали физико-техническое, химико-биологическое, общественно-литературное и политехническое. Позже эти отделения преобразовали в факультеты, пишет «Медиапоток».

Во время войны институт продолжал свою работу, хотя его и эвакуировали в Козьмодемьянск. Студентов перевели на трехлетний срок обучения, увеличив им недельную программу. В военные годы удалось выпустить 650 учителей.

Особенным для вуза стал 2008 год, когда он присоединился к Марийскому государственному университету. К тому времени педагогический институт успел выпустить более 45 тыс. специалистов.

Ранее ректор РАНХиГС заявил, что бюджетные места в вузах помогут решить финансовые проблемы регионов. По его словам, поддержка региональной сети высших учебных заведений станет важным шагом в развитии системы образования России.