Елово-пихтовые леса комплекса «Ошеть» признаны памятником природы Кировской области

Киров, 29 апреля. Комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» в Кировской области признали памятником природы регионального значения. Общая площадь составляет примерно 9,6 тыс. гектаров.

Постановление подписал председатель правительства региона Александр Чурин. Природный памятник появился в рамках национального проект «Экология». Планируется создать еще четыре охраняемые территории в Кировской области до 2024 года.

Биологическое разнообразие комплекса исследовали ученые государственного природного заповедника «Нургуш». Результаты показали, что на территории растет 395 видов растений и обитает 54 вида позвоночных животных. Из них восемь представителей флоры и девять фауны числятся в Красной книге России и региона, передает «Свойкировский.рф».

До этого сообщалось, что инспекторы на Камчатке осмотрели охраняемые территории в Елизовском районе. Самым популярным местом у туристов оказалась зона памятника природы «Горный массив Вачкажец».