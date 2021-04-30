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Михаил Шуфутинский пожелал Филиппу Киркорову творческого накала

Общество
Михаил Шуфутинский пожелал Филиппу Киркорову творческого накала
Пресс-служба телеканала «Россия 1»  / 

Москва, 30 апреля. Сегодня российскому певцу и музыкальному продюсеру, народному артисту РФ и обладателю многочисленных престижных премий Филиппу Киркорову исполняется 54 года. По случаю дня рождения эстрадной звезды корреспондент ФАН связался с известным шансонье Михаилом Шуфутинским.

«Я Филиппа знаю очень много лет, как минимум больше 30. Его карьера и творческий путь являются примером для всех людей, которые к этому стремятся», — отметил артист.

Михаил Шуфутинский пожелал Филиппу Киркорову творческого накала
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Великжанин / «Москва 24»

По словам Шуфутинского, король российской эстрады являет собой образец человека, который по-настоящему умеет добиваться своего и делает это с большим успехом. Но публичная карьера и необходимость быть все время на виду — это огромный труд и тяжелая ноша, подчеркивает музыкант.

«Я его поздравляю и от всей души желаю еще больших творческих успехов и побед. И главное — хорошего здоровья, а еще такого творческого накала всегда», — заключает Шуфутинский.

Ранее артист оставил трогательное поздравление Денису Кляверу и рассказал о начале его карьеры, к которой сам приложил руку.

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