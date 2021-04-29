Санкт-Петербург, 29 апреля. Брифинг Медиагруппы «Патриот» «От Калининграда до Владивостока» 30 апреля, в 17:00, руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук проведет с партнерами медиагруппы. Мы представим наших коллег и единомышленников от Калининграда до Владивостока.

С нашим пресс-центром выйдут на связь:

Константин Бельченко — учредитель и главный редактор интернет-издания «Социальный Калининград», первого и единственного в Калининградской области средства массовой информации, полностью посвященного работе с некоммерческим сектором региона.

Максим Замшев, «Литературная газета», главный редактор. Поэт, прозаик, публицист. Родился в 1972 году в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А. М. Горького.

«Литературная газета» — старейшее периодическое издание России. В январе 2020 года мы отмечаем 190-летний юбилей газеты. Сегодня трудно себе представить историю русской литературы и журналистики без этого издания. Начиная со времен Пушкина и до наших дней ЛГ публикует лучших отечественных и зарубежных писателей и публицистов, поднимает самые острые вопросы, касающиеся искусства и жизни в целом.

Андрей Травников, редактор отдела сетевого издания РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости». Газета «Владимирские ведомости» была воссоздана в 1997 году по решению губернатора Николая Виноградова. С того же момента до сегодняшнего дня она является официальным публикатором нормативно-правовых актов, издаваемых губернатором, администрацией и Законодательным собранием Владимирской области.

Вячеслав Калинин, учредитель, главный редактор, военный эксперт, ветеран боевых действий. «Ветеранские вести» — известное информационно-аналитическое СМИ, объединяющее авторов и читателей по таким тематикам, как ветеранское движение, аналитика, безопасность, закон, инновации, история, общество, политика, оборона и экономика.

PrimaMedia — крупный межрегиональный медиахолдинг, подразделения которого работают в 15 субъектах Российской Федерации. Свою историю холдинг начинает с информационного агентства PrimaMedia. Созданное в 2005 году агентство стало лидером на информационном рынке Приморского края уже через два года. С 2011 года и по настоящее время PrimaMedia расширяет географию своего присутствия, ежегодно открывая новые подразделения по всей России.

Мы обсудим самые интересные новости и проекты наших партнеров и совместную работу.

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Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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