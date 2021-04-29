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Медиагруппа «Патриот» 30 апреля проведет брифинг «От Калининграда до Владивостока»

Общество
Медиагруппа «Патриот» 30 апреля проведет брифинг «От Калининграда до Владивостока»
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 29 апреля. Онлайн-встреча «От Калининграда до Владивостока», организованная Медиагруппой «Патриот», состоится 30 апреля 2021 года в 17:00 по московскому времени.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук проведет онлайн-встречу, на которой представит журналистов и экспертов различных медиахолдингов от Калининграда до Владивостока.

В списке присутствующих значатся: учредитель издания «Социальный Калининград» Константин Бельченко, главный редактор «Литературной газеты», а также поэт и прозаик Максим Замшев, редактор отдела РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости» Андрей Травников, учредитель ИА «Ветеранские вести» и ветеран боевых действий Вячеслав Калинин, генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

В ходе брифинга «От Калининграда до Владивостока» будут обсуждаться самые интересные новости, проекты и совместная работа медиагруппы.

МГ«Патриот» и Федеральное агентство новостей приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ.

Пресс-центр находится по адресу Приморский проспект 78, корпус 5. Связаться с пресс-центром можно по телефону: +7 960 243 8894 или +7 999 214 8054.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с крупным информационным агентством Eurasia Daily.

патриот брифинг медиагруппа
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