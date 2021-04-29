Боевые действия в Сомали вынудили десятки тысяч людей покинуть дома

Могадишо, 29 апреля. От 60 000 до 100 000 человек покинули свои дома в столице после вспышки насилия, сообщило Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД).

Среди них представители уязвимых групп населения и внутренне перемещенные лица, которые ранее искали убежище в Могадишо и теперь снова вынуждены бежать в поисках укрытия.

«Вооруженные конфликты учащаются и несоразмерно влияют на наиболее уязвимые слои населения. Помимо принуждения к бегству ни в чем не повинных мирных жителей, случаи насилия приводили уже к неуверенности и страху срыва гуманитарной помощи для сотен тысяч социально незащищенных граждан по всему городу», — сказал исполняющий обязанности Координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сомали Сезар Арройо, выразив обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью.

По оценкам УКГД, 173 000 человек стали перемещенными лицами с января 2021 года, почти две трети из них — в результате последних событий. При таких тяжелых обстоятельствах Организация Объединенных Наций настоятельно призывает стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и свои обязательства по защите гражданских лиц.

Гуманитарные службы ООН на местах вынуждены адаптироваться в условиях меняющейся ситуации, но все равно, по словам Арройо, «сталкиваются с непреодолимыми проблемами из-за ограничений доступа и небезопасной обстановки по всему городу».

«Нам необходимо также обеспечить безопасность наших сотрудников», — добавил исполняющий обязанности Координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сомали.

В Могадишо 25 апреля вспыхнули ожесточенные столкновения между различными группировками сил безопасности, некоторые из которых поддерживают оппозицию, а другие — действующего президента Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо.

Несмотря на то, что срок его полномочий закончился 8 февраля 2021 года, лидер государства подписал указ, позволяющий ему еще два года оставаться на своем посту без голосования. Это спровоцировало политический кризис и острые разногласия среди населения.

Сомали живет в состоянии политического хаоса с 1991 года. Несмотря на международную помощь, в стране до сих пор не сформирована прочная центральная власть.