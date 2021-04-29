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Чемпионат Центрального федерального округа по самбо стартовал во Владимирской области

Спорт
Чемпионат Центрального федерального округа по самбо стартовал во Владимирской области
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Александров, 29 апреля. Чемпионат Центрального федерального округа по самбо начался во Владимирской области при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Конкурсное мероприятие такого масштаба в регионе проводится впервые. Соревнование проходит среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения. О своем участии заявили более 500 спортсменов из 17 субъектов России. Чемпионат проходит при поддержке Росгвардии и Всероссийской федерации самбо на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».

В первый день соревнований организаторы разыграли семь комплектов медалей из 20 имеющихся. Завершится чемпионат по самбо 30 апреля.

За последние годы самым крупным спортивным мероприятием для россиян стал чемпионат мира по футболу 2018 года. Недавно стало известно о награждении игроков сборной России и их тренера Станислава Черчесова. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправил спортсменам и наставнику почетную грамоту и специальные медали за «высокие спортивные достижения».

росгвардия самбо чемпионат владимирская область
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