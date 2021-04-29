Количество бюджетных мест в вузах Алтайского края выросло на 11% в 2021 году

Барнаул, 29 апреля. Число бюджетных мест в высших учебных заведениях Алтайского края в 2021 году увеличилось на 11% в сравнении с прошлогодними показателями.

В этом году их количество составит около 7,8 тыс. Региону впервые удалось справиться с кризисом снижения контрольных цифр приема по вузам, рассказал глава краевого министерства образования и науки Максим Костенко. Об этом пишет «Алтайская правда».

По его словам, в текущем году выпускников будет меньше, поэтому у них вырастет шанс на поступление на бюджет в региональных вузах. В результате почти две трети абитуриентов смогут стать студентами высших учебных заведений Алтайского края.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил об открытии дополнительных бюджетных мест в российских вузах. Еще 45 тыс. мест появятся в учебных заведениях в ближайшие два года.