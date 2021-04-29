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США присоединятся к миссии ООН в Ливии

Весь мир
США присоединятся к миссии ООН в Ливии
pexels.com  / 

Соединенные Штаты Америки объявили о присоединении к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

«США присоединяются к МООНПЛ и другим участникам группы P3+2, подтверждая важность проведения национальных выборов 24 декабря и ускоренного вывода наемников, иностранных боевиков и сил из Ливии на основании Соглашения о прекращении огня и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сообщает на своей странице в Twitter американское посольство в Триполи.

В группу P3+2 входят три постоянных члена Совета Безопасности — США, Франция и Великобритания, а также Италия и Германия.

Во время встречи 27 апреля с посланником ООН в Ливии Яном Кубишем официальные представители этих государств отметили, что они подчеркивают важность соблюдения установленной даты проведения выборов и ускорения вывода наемников из страны.

«На встрече также обсуждались возможные дальнейшие шаги по реализации «дорожной карты» (проведения национальных выборов. — Прим. ред.), одобренной Ливийским форумом политического диалога, и двух резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в официальном заявлении МООНПЛ.  

Совет Безопасности единогласно принял 16 апреля две резолюции. Первая согласовывает отправку в Ливию группы международных наблюдателей для контроля за прекращением огня, а вторая касается продления запрета на незаконный экспорт нефти из страны.

ливия
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