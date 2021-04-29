США присоединятся к миссии ООН в Ливии

Соединенные Штаты Америки объявили о присоединении к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

«США присоединяются к МООНПЛ и другим участникам группы P3+2, подтверждая важность проведения национальных выборов 24 декабря и ускоренного вывода наемников, иностранных боевиков и сил из Ливии на основании Соглашения о прекращении огня и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сообщает на своей странице в Twitter американское посольство в Триполи.

The U.S. joins UNSMIL and others in the P3+2 reiterating the importance of national elections on Dec 24 and the expedited withdrawal of mercenaries and foreign fighters and forces from #Libya in accordance with the Ceasefire Agreement and relevant UN Security Council Resolutions. https://t.co/vDTzOVDG6N — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) April 28, 2021

В группу P3+2 входят три постоянных члена Совета Безопасности — США, Франция и Великобритания, а также Италия и Германия.

Во время встречи 27 апреля с посланником ООН в Ливии Яном Кубишем официальные представители этих государств отметили, что они подчеркивают важность соблюдения установленной даты проведения выборов и ускорения вывода наемников из страны.

«На встрече также обсуждались возможные дальнейшие шаги по реализации «дорожной карты» (проведения национальных выборов. — Прим. ред.), одобренной Ливийским форумом политического диалога, и двух резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в официальном заявлении МООНПЛ.

Совет Безопасности единогласно принял 16 апреля две резолюции. Первая согласовывает отправку в Ливию группы международных наблюдателей для контроля за прекращением огня, а вторая касается продления запрета на незаконный экспорт нефти из страны.