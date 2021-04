США присоединятся к миссии ООН в Ливии

Соединенные Штаты Америки объявили о присоединении к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

The U.S. joins UNSMIL and others in the P3+2 reiterating the importance of national elections on Dec 24 and the expedited withdrawal of mercenaries and foreign fighters and forces from #Libya in accordance with the Ceasefire Agreement and relevant UN Security Council Resolutions. https://t.co/vDTzOVDG6N