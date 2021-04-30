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Роснедра назвали сроки ввода в разработку крупнейшего месторождения газа в Арктике

Экономика
Роснедра назвали сроки ввода в разработку крупнейшего месторождения газа в Арктике
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море находится в стадии разведки. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Роснедр, отвечая на вопрос о перспективах его ввода в эксплуатацию.

«Срок ввода месторождения в разработку согласно лицензионным условиям — не позднее 31 декабря 2035 года», — сообщили в ведомстве.

В Федеральной службе по недропользованию также озвучили данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 23 апреля 2021 года. Согласно им, запасы газа Штокмановского газоконденсатного месторождения по категории D составляют 3,9 триллиона кубометров.

«На сколько лет может хватить запасов газа данного месторождения, возможно будет определить после ввода месторождения в эксплуатацию, то есть после начала добычи», — пояснили в ведомстве.

Штокмановское газовое месторождение является одним из крупнейших в мире. Его уникальность заключается и в том, что оно находится в открытом море. Среди российских оно занимает пятое место, уступая материковым месторождениям Ямало-Ненецкого автономного округа. Попытки ввести его в эксплуатацию предпринимались с 2002 года, однако по разным причинам разработка неоднократно откладывалась и в итоге была приостановлена.

Ранее стало известно, что держатель лицензии на изучение и добычу газа и газового конденсата на Штокмановском месторождении — «Газпром» — не отказывается от его разработки. В феврале появились данные о том, что «Штокман» могут ввести в промышленную разработку в 2029 году. Об этом говорилось в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова на одном из межотраслевых мероприятий.

Роснедра назвали срок ввода в разработку крупнейшего в мире месторождения газа
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты оценивают сообщения о скором возобновлении работ в Баренцевом море сдержанно, хотя и не отрицают его перспективность.

«Там гигантские запасы газа, и они могут быть востребованы. У Европы планы, что им углеводороды скоро вообще будут не нужны, — посмотрим, как это будет на самом деле... У них такие планы, что мы вообще перейдем на водород в ближайшие 30 лет, но это нереально, потому что сегодня он вообще не используется», — рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт отметил, что большой размер месторождения делает его, с одной стороны, привлекательным для организации добычи, а с другой — добавляет технических трудностей в организации добычи газа и конденсата. Кроме того, «Штокман» находится в открытом море вдали от берега.

«Там нужно будет, по крайней мере раньше такие планы были, разрабатывать его не с помощью платформы, как это традиционно делается, а с корабля, который в случае необходимости может уйти от айсберга. На этом участке бывают большие айсберги», — отметил собеседник агентства.

Из-за технологических сложностей штокмановский газ может оказаться достаточно дорогим, считает глава Института национальной энергетики.

«Обычно такие проекты делаются так: сначала заключается контракты, потом уже начинают разрабатывать. Пока, насколько я знаю, ничего подписано не было», — добавил эксперт.

Роснедра назвали срок ввода в разработку крупнейшего в мире месторождения газа
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин настроен скептически по отношению к перспективам Штокмановского газоконденсатного месторождения

«Штокман задумывался как экспортный проект. Там, конечно, еще была тематика газификации Мурманской области, но это не слишком крупный потребитель. В основном это был экспортный проект. Впишется ли он в новую картину мира — большой вопрос», — рассказал ФАН Пикин.

Эксперт обратил внимание, что ситуация с востребованностью газа со времен предыдущих попыток ввести месторождение в эксплуатацию в начале 2000-х ухудшилась.

«Тогда уже и технико-экономическое обоснование было, много что было сделано, но даже тогда проект не запустился. Сейчас, в ситуации переориентации наших ключевых потребителей — Европы в первую очередь — на углеродную нейтральность, понятно, что будет снижаться спрос. Это произойдет не сразу — десятилетие еще точно есть, а по газу и больше времени, чем по другим ресурсам. Но тут надо понимать, что и «Штокман» пока в работу не введен. И тут большой вопрос в том, успеет ли он догнать уходящий спрос», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня имеющихся в Западной Сибири ресурсов вполне достаточно, чтобы обеспечить газом потребителей Европы.

Штокмановское месторождение было выявлено в 1981 году в результате морских комплексных исследований Баренцево-Карского нефтегазоносного бассейна, проведенных специалистами треста «Севморнефтегеофизика» с научно-исследовательского судна «Профессор Штокман». Оно и дало свое название объекту. По объемам запасов «Штокман» входит в десятку крупнейших газовых месторождений мира. Министерство энергетики ранее заявляло, что его освоение ожидается не ранее 2025 года и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка.

газ газпром роснедра сергей правосудов сергей пикин Штокмановское месторождение
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