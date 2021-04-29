Литовцы в Сети предрекли провал «вагонному удару» Вильнюса по России

Вильнюс, 29 апреля. Литва хочет производить грузовые вагоны самостоятельно для защиты от России. Литовцы в Сети предрекают провал инициативе Вильнюса.

«Литовская железная дорога» предложила запустить производство вагонов в республике. О проекте еще в марте сообщил директор компании по коммуникациям Мантас Дубаускас. Формулировка проблемы типична для Прибалтики: «Избегать партнеров, не отвечающих интересам нацбезопасности».

Вагоны в Литву может поставлять только Россия из-за особенностей ее железных дорог. Следовательно, инициатива призвана стать очередным «ударом» Прибалтики по РФ.

Литовцы в Сети скептически отнеслись к предложению ЛЖД. Прибалты напоминают о проблемах региона с транзитом и железнодорожной инфраструктурой. Также в соцсетях сомневаются, что вагонное производство Литвы будет независимым от России.

«В Литве давно продали половину рельсов. Даже отменили многие маршруты поездов. Давайте посмеемся в литовском цирке еще и над вагонами», - написал Arunas Rutkauskas в Facebook.

«Металл для производства вагонов будете покупать в России? Часть грузов обещали перевозить по рекам, так что, думаю, новые вагоны уже не особо нужны, а старые распродаются. И хватит этого: Литва уже не транзитная страна», - считает Arturas Danaitis.

Также литовцы напоминают о провале попыток страны выпускать собственные троллейбусы и трактора. Некоторые пользователи иронично предостерегают Литву от производства автомобилей Mercedes и самолетов Boeing.