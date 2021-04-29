Мошенники отделались условным сроком за хищение 3,8 млн рублей из бюджета

Наро-Фоминск, 29 апреля. Суд приговорил трех мошенников из ГБСУ Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения» к условному сроку. Как стало известно ФАН, работники бюджетной организации оформляли на работу «мертвые души».

Правоохранители выяснили, что руководительница социальной службы с помощью своих подчиненных организовала хищение бюджетных средств. Она, как ей казалось, придумала идеальную схему — платить зарплату несуществующим работникам. Однако деятельность мошенников попала в поле зрения оперативных сотрудников, которые вывели мошенников на чистую воду.

Правоохранители по материалам оперативно-розыскной деятельности возбудили уголовное дело по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и «Пособничество в мошенничестве».

На следствии и суде трое работников учреждения признали свою вину и раскаялись в совершении преступления.

«Наро-Фоминский городской суд назначил руководителю бюджетной организации наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Ее заместителю — в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Другой подчиненной — в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Осужденным, если они нарушат условия отбывания наказания, вместо условных сроков может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы.