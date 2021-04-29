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ФАН узнал, сколько счетов и за что заблокировали у ФБК Навального

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 21:13
Общество
ФАН узнал, сколько счетов и за что заблокировали у ФБК Навального
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам организации, подконтрольной блогеру Алексею Навальному. Корреспонденты направили запрос в Федеральную налоговую службу №25 по городу Москве и получили ответ.

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»1 (организация включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) по иску о признании организации экстремистской. Как сообщил «Интерфаксу» представитель организаций, руководитель правозащитного объединения «Команда 29», адвокат Иван Павлов, согласно решению суда, ФБК1 запрещено:

  • пользоваться государственными, муниципальными и иными средствами массовой информации,
  • организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия;
  • размещать материалы на сайте в интернете;
  • принимать участие в выборах и референдумах;
  • использовать банковские вклады, кроме случаев осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, а также расчетов по трудовым договорам.

В распоряжении ФАН оказались сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам ФБК. Всего заблокированными оказались шесть счетов в двух финансовых организациях — АО «Альфа-банк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Решение по двум последним счетам было принято 2 апреля 2021 года.

ФАН узнал, сколько счетов и за что заблокировали у ФБК Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Причина блокировки указана везде одна. Как сообщается в документе, данная мера была принята налоговой инспекцией в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ) для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. В ответе также указано, что, если налогоплательщик не согласен с таким решением, он может оспорить его, обратившись в Федеральною налоговую службу России по месту нахождения.

«В случае обращения налогоплательщика в инспекцию в связи с отказом банка в открытии счета по причине наличия у него неотмененных решений о приостановлении операций по счетам налоговая инспекция обязана сверить имеющиеся у нее данные с данными из картотеки федерального уровня и при необходимости внести изменения», — сказано в сообщении.

Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков официально объявил о закрытии сети региональных штабов блогера, которую он возглавлял последние несколько лет. По его словам, сохранение работы подразделений в нынешнем виде невозможно, так как, в соответствии с российским законодательством, она будет рассматриваться как деятельность, ведение которой предусматривает ответственность по статье об экстремизме и влечет за собой уголовные сроки для сотрудников штабов и тех, кто их поддерживает.

В интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман заявил, что люди, которые переводят деньги структурам осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, рискуют в скором времени попасть в тюрьму за финансирование экстремистских организаций.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный фбк
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