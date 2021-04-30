Большинство турок выступают против «сумасшедшего» проекта Эрдогана

Турция переходит к трехнедельной полной изоляции, количество турок, обратившихся за убежищем в ЕС, увеличилось на 500%, в ближайшее время в Турции начнется производство вакцины «Спутник V». Автор Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Большинство турок выступают против Стамбульского канала

Недавний опрос, проведенный турецкой компанией Metropoll, показал, что большинство населения выступает против проекта президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который сам президент ранее называл «сумасшедшим». Народ считает, что он направлен на личное обогащение турецкого руководства.

48,6% опрошенных заявили, что не поддерживают проект, и только 37,6% высказались в поддержку.

Между тем около 45,6% населения выступили против отмены Конвенции Монтрё — международного соглашения, которое, согласно мнению некоторых экспертов, может быть поставлено под угрозу проектом канала.

Турция переходит к трехнедельной полной изоляции

Вечером 29 апреля в Турции вступил в силу общенациональный комендантский час, который продлится 17 дней. В течение этого времени гражданам запрещено выходить на улицу.

Данную меру власти Турции приняли для сдерживания распространения инфекции COVID-19.

Жесткие ограничительные меры продлятся до 05:00 утра 17 мая.

Согласно информации МИД Турции, ограничения не будут распространяться на иностранных туристов.

Байден признал геноцид армян

Президент США Джозеф Байден стал первым президентом США, который официально объявил о признании геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века.

«Народ Америки воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад. Мы видим эту боль. Мы признаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы свалить вину, а для того, чтобы произошедшее никогда не повторилось», — сказал американский президент 24 апреля.

В тот же день дипломатическое ведомство Турции вызвало к себе посла США Дэвида Саттерфилда.

«Это заявление не имеет юридической основы с точки зрения международного права. Оно нанесло ущерб турецкому народу, открыв рану, которую трудно залечить. Это навредило нашим отношениям», — заявили в МИД Турции.

Анкара категорически отрицает формулировку «геноцид», утверждая, что во времена Первой мировой войны погибали не только армяне, но и турки.

Эрдоган раскритиковал слова Байдена о геноциде армян

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы Джо Байдена о признании геноцида армян в 1915 году.

По мнению Эрдогана, обвинения Байдена беспочвенны, политически мотивированы и спровоцированы третьей стороной.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выступил против решения Вашингтона, заявив, что Анкара полностью отвергает обвинения США.

«Эти слова основаны исключительно на популизме», — сказал Чавушоглу.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил главу США в беспринципности после признания геноцида армян. Калын напомнил, что ранее турецкий лидер призывал к созданию совместной исторической комиссии для расследования событий того периода.

Başkan Erdoğan: Biden’ın ifadeleri mesnetsiz pic.twitter.com/3MMBMchuIN — A Haber (@Ahaber) April 26, 2021

Пентагон не ожидает изменений в оборонных связях с Турцией

Пентагон не ожидает, что признание президентом США массовых убийств армян в 1915 году геноцидом повлияет на военные связи с Турцией. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Kirby says he does not anticipate "any change" in the military or defense relationship with Turkey after the Biden administration's announcement this weekend that they would recognize the Armenian genocide. — Lara Seligman (@laraseligman) April 26, 2021

Оппозиция считает Эрдогана неспособным защищать интересы Турции

Кемаль Кылычдароглу, лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), заявил 27 апреля, что президент Реджеп Тайип Эрдоган стал угрозой национальной безопасности.

Кылычдароглу сделал это заявление на заседании парламентской группы РНП, где он также раскритиковал Эрдогана по целому ряду вопросов, включая признание США геноцида армян.

Оппозиционный политик считает, что заявления Байдена стали следствием неправильной внешней политики турецкого президента.

«Президент США Джозеф Байден признал геноцид, а Эрдоган хранил молчание в течение трех дней. Эрдоган неспособен защищать интересы своей страны», — сказал Кылычдароглу.

Biden'ın "Soykırım" ifadesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: " Geçmişin acısı siyaset malzemesi yapılmamalı. Erdoğan 3 gün sustu, ülke çıkarını savunamadı." pic.twitter.com/Jcci3hfKTY — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 28, 2021

Курс турецкой лиры продолжает падать

29 апреля национальная валюта Турции достигла отметки в 8,2 по отношению к доллару США. На этой неделе на международной бирже турецкая лира упала на 3,5%. Падение произошло на фоне признания Джо Байденом геноцида армян.

???? Turkish lira nears record low after Biden recognises Armenian genocide https://t.co/n3pUPB67UO | ▪ Ahval News ➖ pic.twitter.com/tak0er1ztM — Ahval (@ahval_en) April 27, 2021

Доверие потребителей в Турции достигло минимума за последние два года

Базовый индекс потребительского доверия Турции продемонстрировал самое большое падение с мая 2019 года. Индекс упал до 80,2 пункта в апреле с 86,7 пункта в марте, сообщил в четверг Турецкий статистический институт. Любое значение ниже 100 баллов в этом индексе отражает пессимизм.

Между тем индекс уверенности в промышленности Турции поднялся до трехлетнего максимума. По данным ЦБ, уверенность выросла до 111 пунктов в этом месяце с 110,8 пункта в марте.

Турция получит 50 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Турция и Россия подписали соглашение на поставку 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V».

Об этом рассказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. По его словам, поставки будут завершены в течение 6 месяцев. Первая партия российской вакцины поступит в Турцию уже в мае.

Rus aşısı Mayıs'ta Türkiye'de.

Koca: Sputnik V aşısında 50 milyon doz için imzalar atıldı pic.twitter.com/GeYiCOXz7k — ÜLKE TV (@ulketv) April 29, 2021

В ближайшее время в Турции начнется производство «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç договорились о сотрудничестве в производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» в Турции.

Viscoran İlaç провела необходимые исследования для локализации продукта и планирует запустить производство в стране в ближайшие месяцы на нескольких предприятиях.

SPUTNİK V TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK



Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için tablo netleşti. Rusya, resmen VISCORAN ilaç firması ile anlaşma yaptıklarını duyurdu. pic.twitter.com/epBeJO4zlh — 24 TV (@yirmidorttv) April 27, 2021

Турция, Пакистан и Афганистан призвали талибов подтвердить приверженность к миру

Турция, Пакистан и Афганистан призвали движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) подтвердить свою приверженность достижению мирного урегулирования ситуации в стране.

Главы МИД трех стран Мевлют Чавушоглу, Шах Махмуд Куреши и Ханиф Атмар сделали совместное заявление по итогам прошедшей в Стамбуле встречи.

Трехсторонние обсуждения были назначены после отмены запланированной на 24 апреля афганской мирной конференции. Она была отложена из-за нежелания «Талибана» участвовать в дипломатических встречах до полного вывода иностранных войск с территории страны.

США пообещали вывести своих военнослужащих из Афганистана к 11 сентября.

Анкара начала новую операцию против РПК в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 апреля объявил о начале новой контртеррористической операции ВС Турции на севере Ирака.

По словам лидера Турции, новая операция Анкары направлена на то, чтобы полностью исключить присутствие боевиков в регионе.

С начала операции турецкие вооруженные силы сообщили об уничтожении 42 членов РПК.

3 PKK’LI TERÖRİST BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/rMMvibqlXN — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) April 27, 2021

Глава непризнанного Турецкого Кипра призвал разделить остров на два государства

Президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил о необходимости разделения острова на два государства.

Трехдневные переговоры с участием пяти сторон и ООН (5+1) стартовали 27 апреля в Женеве. Представители двух общин острова — греков-киприотов и турок-киприотов, — а также Греция, Турция и Великобритания как страны-гаранты обсудили пути решения проблемы острова.

Кипр был разделен на две части в 1974 году после вторжения турецкий войск.

Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz



Çavuşoğlu: (Rum lider) Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs konferansı açıklaması https://t.co/3cZ5hQKM2k pic.twitter.com/JFchriby3j — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 29, 2021

Саудовская Аравия закроет восемь турецких школ

Саудовская Аравия закроет восемь школ, связанных с управлением образования Турции, сообщило государственное агентство Anadolu.

Министерство образования Саудовской Аравии проинформировало администрацию школ об этом решении, рассказали агентству турецкие дипломатические источники.

Необходимо отметить, что Анкара ищет возможность примириться с Эр-Риядом. 26 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что республика стремится улучшить связи с Саудовской Аравией.

Отношения между Анкарой и Эр-Риядом испортились после убийства в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.

Власти Саудовской Аравии выступают за неофициальный бойкот турецких товаров и услуг с октября после того, как Реджеп Тайип Эрдоган обвинил королевство и его союзников в дестабилизации региона.

Suudi Arabistan ülkedeki 8 Türk okulunu kapattı https://t.co/VYEJuJzNrI pic.twitter.com/EhEyYpzrb6 — Halk TV (@halktvcomtr) April 28, 2021

Турция направила вакцину сирийским боевикам в Ливии

Несмотря на дефицит в Турции, турецкое правительство отправляет вакцины от COVID-19 сирийским боевикам в Ливии. Об этом заявила заместитель председателя курдской Партии демократии нардов (HDP) Мерал Даниш Бешташ.

«Даже когда невозможно пройти вакцинацию платно, существующее ограниченное количество вакцин отправляется боевикам «Свободной сирийской армии» в Ливию», — сказала она.

Meral Danış Beştaş: 100 milyondan fazla aşının elde olması gerekiyordu ama yok maalesef. Ücret karşılığında bile aşı bulmak mümkün değilken mevcut az sayıdaki aşı da Libya'daki ÖSO'culara gönderiliyor. pic.twitter.com/bB4tdjljaL — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 28, 2021

804 турка, уехавших за границу по служебным паспортам, так и не вернулись

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в общей сложности 804 гражданина страны, уехавшие за границу со специальными служебными паспортами, так и не вернулись на родину. Он добавил, что в настоящее время по этому вопросу проводится проверка в 19 провинциях республики.

Количество обращений за убежищем из Турции в ЕС с 2015 года увеличилось на 500%

По данным отчета Статистического управления Европейского союза (Евростат) о миграции за 2020 год, количество запросов граждан Турции о предоставлении убежища в Европу увеличилось на 506%.

Согласно тем же данным, граждане Турции заняли пятое место по подаче заявлений на иммиграцию, убежище и временную защиту в страны Европейского Союза после сирийцев, венесуэльцев, афганцев и иракцев. За Турцией в том же исследовании следуют Сомали, Эритрея, Иран, Нигерия и Пакистан.

Реальное положение дел опровергает заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ни один турок не уезжает за границу в поисках работы, еды, здоровья, образования или по другим причинам. По его мнению, иммиграция обращена вспять, иностранцы завидуют Турции. Однако резкое увеличением числа граждан страны, ищущих убежища в ЕС не подтверждают эти слова Эрдогана.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin, 2020 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bin oldu. 2015'ten 2020'ye kadar iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısı ise yüzde 506 seviyesinde arttı. https://t.co/OlKZ13KOuk pic.twitter.com/f8zfDyeKoV — Onedio (@onediocom) April 22, 2021

Минобороны заявило, что авиабаза Инджирлик принадлежит Турции

Авиабаза Инджирлик в южной провинции Адана является турецкой военной базой и собственностью республики, как и все находящиеся на ней объекты. Об этом сообщили источники в министерстве обороны государственному агентству Anadolu. Комментарии прозвучали в связи с появлением вопросов о судьбе базы, которая используется ВВС США для операций на Ближнем Востоке после признания геноцида армян Белым домом.

Турция запретила продажу алкоголя во время полной изоляции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подтвердил запрет на продажу алкоголя во время предстоящей 17-дневной изоляции из-за пандемии COVID-19.

Этот шаг правительства вызвал возмущение по всей стране. Юристы уверены, что это решение властей незаконно. Пользователи соцсетей сомневаются в том, что оно не связано с религиозными взглядами президента страны.

Репортер Исмаил Саймаз 27 апреля опубликовал видео, на котором видно, как сотрудник продуктового магазина ставит вывеску с надписью «Уважаемые покупатели, продажа алкогольных напитков будет прекращена с 30 апреля по 17 мая в соответствии с постановлением министерства».

Marketlerde içki yasağı ilanı asılıyor pic.twitter.com/Ac5aZCxX7I — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 27, 2021

Племянник первой леди Эмине Эрдоган стал вице-президентом Turkish Airlines

Племянник первой леди Турции Эмине Эрдоган Баран Гюльбаран занял пост вице-президента турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines (THY).

41-летний Гюльбаран начал свою летную карьеру в 2008 году в качестве второго пилота THY. В 2013 году он стал главным пилотом в парке самолетов Boeing 737. Впоследствии Гюльбаран занял пост руководителя летной подготовки в компании.

В августе 2020 года он был назначен членом совета директоров Летной академии Turkish Airlines (TAFA) в результате полной кадровой перестановки совета директоров. Помимо Гюльбарана, в состав правления TAFA вошли друзья сына президента Реджепа Тайипа Эрдогана Билала Эрдогана из средней религиозной школы Картал Имам Хатип.

Около 49,2% Turkish Airlines принадлежит Фонду суверенного благосостояния Турции (TVF), который возглавляет президент.

Emine Erdoğan'ın yeğeni THY'de genel müdür yardımcısı oldu https://t.co/JCjgeW7cDN pic.twitter.com/lzEC9lZS1j — Demokrat Haber (@DemokratHaber) April 29, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.