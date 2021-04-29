Сколько вакцины нужно, чтобы обеспечить популяционный иммунитет россиян

Санкт-Петербург, 29 апреля. В ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о проблемах масштабирования отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.

«Говорить о том, что у нас люди активно сопротивляются вакцинации, я бы не стал. В России сейчас есть три вакцины и значительная часть людей, желающих привиться. Они даже идут на специальные предварительные тесты — это феномен, прозрение, я бы сказал. Но потом у них начинаются хождения по мукам — какой же вакциной привиться. Это отвлекает людей», — делится мнением государственный деятель.

Несмотря на кампанию оппонентов по дискредитации российской вакцины, работа внутри страны идет, подчеркивает Онищенко. Создание и регистрация безопасной и эффективной вакцины — первая задача на этом пути. Вторым делом нужно наладить промышленное производство медпрепаратов, а это — уже самостоятельная проблема, решаемая не так быстро.

По заявлению министра торговли и промышленности Дениса Мантурова, сейчас на масштабное производство поставлена вакцина «Спутник V»: в апреле этого года было выпущено 20 миллионов доз, к августу число вырастет до 60 миллионов.

«Если Минпром выполнит поставленные задачи — 60 миллионов доз вакцины к июлю — то мы обеспечим популяционный иммунитет населения нашей страны. Люди готовы к вакцинации, нам нужны объемы препаратов. Другая важная тема — неспецифическая профилактика: маски, гигиена рук, ограничения массовых собраний. В Китае, природном очаге коронавирусной инфекции, 100 тысяч переболевших за год. И это благодаря не вакцине, а личной ответственности за свое здоровье. Они показали эффективность мер», — заключает Геннадий Онищенко.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Александр Егоров объяснил, почему прививочная кампания страны не затрагивает мигрантов без российского гражданства.