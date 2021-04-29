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СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 19:05
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Краснодар, 29 апреля. Ейский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма со стороны местного жителя.

Следствие полагает, что в 2019 году пользователь одной из социальных сетей на своей странице опубликовал сведения, в которых отрицается факт массового уничтожения евреев в концентрационном лагере «Освенцим» в период Второй мировой войны. Кроме того, в материалах отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда, и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит все необходимые мероприятия для установления обстоятельств совершения данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители назначили проведение лингвистической экспертизы.

Профессора Владимира Матвеева привлекли к уголовной ответственности по делу о реабилитации нацизма, сообщал ФАН. Педагогу грозит до трех лет тюремного заключения за отрицание Холокоста.

ск краснодарский край реабилитация нацизма
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